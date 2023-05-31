Трибунал в Гааге увеличил по апелляции срок наказания двум бывшим сотрудникам МВД Сербии

Судьи подтвердили, что Йовица Станишич и Франко Симатович якобы занимались финансированием и подготовкой сербских повстанцев и тем самым несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности

ГААГА, 31 мая. /ТАСС/. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) подтвердила обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников МВД Сербии и увеличила срок их наказания с 12 до 15 лет тюремного заключения. Трансляция заседания, в ходе которого был зачитан вердикт, велась на сайте инстанции.

Судьи подтвердили, что Йовица Станишич и Франко Симатович якобы занимались финансированием и подготовкой сербских повстанцев и тем самым несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, в том числе убийства, депортации и преследования, совершенные в нескольких боснийских муниципалитетах и одном хорватском муниципалитете. Однако при этом апелляционная палата посчитала, что ранее судебная палата при вынесении приговора совершила ошибку, и признала, что двое бывших сотрудников МВД Сербии участвовали в совместном уголовном предприятии, то есть действовали в тесном сговоре и имели общую преступную цель. С учетом этого слуги Фемиды увеличили наказание с 12 до 15 лет тюремного заключения.

Станишич был руководителем Управления государственной безопасности Министерства внутренних дел Сербии с конца 1991 года до октября 1998 года, а Симатович работал в том же ведомстве вплоть до 2001 года, будучи командиром спецназа.

Это дело уже рассматривалось в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в период с 9 июня 2009 года по 31 января 2013 года. Тогда Станишич и Симатович были оправданы, однако прокуратура подала апелляцию на приговор. Апелляционная палата вынесла свой вердикт 15 декабря 2015 года, согласившись с доводами обвинения о том, что при первоначальном рассмотрении дела были допущены серьезные ошибки. С учетом этого судьи вынесли решение о повторном рассмотрении дела в МОМУТ, созданном по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ и Международным уголовным трибуналом по Руанде. Повторное рассмотрение дела началось 13 июня 2017 года.

Как отмечается в решении, это последнее апелляционное решение по делам, первоначально входившим в юрисдикцию МТБЮ и касающимся международных преступлений, совершенных на территории бывшей Югославии с 1991 года.