США выступили против не согласованной с Вашингтоном политики Приштины

Посол США в Сербии Кристофер Хилл отметил, что Балканскому региону необходимо примириться и продолжать двигаться в направлении ЕС и евроатлантической интеграции

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не приветствуют какие-либо шаги приштинских властей, которые предварительно не были согласованы с Вашингтоном. Об этом в среду заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл.

"Наш госсекретарь Энтони Блинкен ясно дал понять, что он выступает против всех шагов, предпринятых [премьер-министром непризнанного Косова Альбина] Курти, которые противоречат всем советам, которые мы давали, и Блинкен сказал, что это будет иметь последствия. Мы должны стремиться не терять ориентир и направление движения, которое заключается в формировании Сообщества сербских муниципалитетов, нормализации отношений. Балканскому региону необходимо примириться и продолжать двигаться в направлении ЕС и евроатлантической интеграции", - провидит слова дипломата агентство Tanjug.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что резкий рост напряженности на севере Косова произошел именно из-за несогласованных действий косовской полиции. По его мнению, решение приштинских властей "силовым путем обеспечить доступ в муниципальные здания привело к резкому и неоправданному росту напряженности". Он также указал на то, что президенту Сербии Александару Вучичу следует отдать приказ об отмене состояния повышенной боеготовности вооруженных сил страны, а также "призвать сербов в Косове прекратить противостоять Силам НАТО для Косова и воздержаться от дальнейшего насилия".

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая СДК оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.