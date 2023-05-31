Задержанным за съемки работы системы ПВО в Киеве блогерам грозит до восьми лет тюрьмы

СБУ предъявила обвинения четырем женщинам

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Четырем блогерам, задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) за публикацию видеозаписей работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве 16 мая, грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщается в среду в Telegram-канале спецслужбы.

"СБУ предъявила обвинения четырем женщинам-блогерам, которые "засветили" работу [системы] ПВО, - говорится в сообщении. - Блогерам грозит до восьми лет тюрьмы".

Обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о работе Вооруженных сил Украины).

Ведомство сообщает, что одна из задержанных выложила видеозапись работы системы ПВО на своих страницах в соцсетях и направила ее администратору популярного Telegram-канала. Еще двое опубликовали видео такого же характера на своих страницах в соцсетях. Четвертая подозреваемая, уроженка Сумской области, проживающая в Киеве, сняла работу украинской системы ПВО и разослала видео своим знакомым через мессенджеры.

В среду украинское издание "Страна" сообщило, что СБУ предъявила обвинения троим блогерам, публиковавшим в социальных сетях видео работы системы ПВО в Киеве 16 мая. По данным издания, речь идет об Инне Чернецкой, Дарье Семенченко и Ольге Дидовец. Ранее также сообщалось об обысках СБУ в жилище у певицы Инны Вороновой, которая была задержана более двух недель назад за аналогичные действия. По данным украинских СМИ, Воронова является женой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого, приговоренного к пяти годам лишения свободы за торговлю наркотиками.

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