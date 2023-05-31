Китай пригрозил США последствиями за присутствие американских ВС в Южно-Китайском море

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США ранее заявило об "агрессивном маневре китайского истребителя J-16" в отношении американского RC-135 над Южно-Китайским морем

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) КНР предупреждают Пентагон о возможных неблагоприятных для США последствиях в связи с противозаконным появлением американских военных самолетов над Южно-Китайским морем. Об этом заявил в среду официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Чжан Наньдун.

"Мы решительно настаиваем, чтобы американская сторона воздержалась от любых действий ВС на море и в воздушном пространстве, - подчеркнул он, комментируя появление самолета-разведчика США RC-135 над Южно-Китайским морем. - В противном случае Соединенные Штаты сами понесут ответственность за последствия".

По словам Чжан Наньдуна, Вашингтон должен "воспрепятствовать возникновению внештатных ситуаций" в регионе. Он также отметил, что недавнее заявление Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США касательно упомянутого инцидента следует рассматривать как "попытку преступника подать иск на жертву, чтобы самому избежать суда".

"Соединенные Штаты должны неукоснительно соблюдать нормы международного права и соответствующие соглашения, - добавил официальный представитель. - Южная зона боевого командования будет твердо защищать национальный суверенитет и безопасность Китая, мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Во вторник Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США заявило об "агрессивном маневре китайского истребителя J-16 ("Цзянь-16")" в отношении американского RC-135 над Южно-Китайским морем. Оно утверждает, что 26 мая самолет-разведчик Соединенных Штатов осуществлял там "регулярные безопасные операции", и выразило надежду, что страны региона "будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом".