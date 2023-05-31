В Казахстан вернули активы на сумму более $1 млрд по делу племянника Назарбаева

Как сообщили в Агентстве по противодействию коррупции, речь идет об административных зданиях, эксклюзивных драгоценностях, люксовых автомобилях, денежных средств, акциях и долях участия в компаниях, а также железнодорожных путях

АСТАНА, 31 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана вернули в страну средства на сумму более 464 млрд тенге (свыше $1 млрд) по делу о незаконно выведенных из страны активах в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила в среду пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

"Всего с начала уголовного преследования государству возвращены незаконно приобретенные К. Сатыбалдыулы и связанными с ним лицами имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 464 млрд тенге. В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомобили, денежные средства, акции и доли участия в компаниях, а также железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство принимает меры по возврату незаконно выведенных из страны активов в рамках продолжающихся расследований в отношении Сатыбалдыулы и других лиц.

"К концу мая текущего года Антикоррупционной службой совместно с Генеральной прокуратурой, обеспечивающей международное сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств, возвращены из Объединенных Арабских Эмиратов денежные средства на общую сумму $14 млн. Указанные средства обращены в доход государства и будут использованы в социальных целях", - пояснили в пресс-службе.

Казахстанский суд 26 сентября 2022 года приговорил Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. 13 марта Антикоррупционная служба республики задержала его по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств компании "Казахтелеком".

Сатыбалдыулы родился в 1970 году. В разные годы он занимал должности в Комитете национальной безопасности и правящей партии "Нур Отан" (ныне - партия "Аманат"), занимался бизнесом.