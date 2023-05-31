В Мозамбике заявили, что открытие посольства Украины не означает влияния Киева на страну

Восемь африканских стран ранее дали согласие открыть у себя посольства Украины, еще в двух государствах завершают необходимые процедуры

МАПУТУ, 31 мая. /ТАСС/. Согласие на открытие украинского посольства в Мозамбике не значит, что страна находится под влиянием Киева. Об этом заявил в среду мозамбикский министр общественных работ, строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита на пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

"Решение о согласии на открытие украинского посольства совершенно не означает, что мы оказываемся под влиянием Украины или следуем ее инструкциям. У нас есть наши убеждения, и мы знаем, каким образом защищать наши взгляды в международных отношениях. И мы уверены, что это не создаст никаких проблем. Подтверждением тому мы видим визит господина министра иностранных дел РФ в Мозамбик. Если следовать логике инструкции, мы должны были сказать: "Ваш визит невозможен". Но мы говорим: "Добро пожаловать, мы хотим работать вместе и будем укреплять наши отношения", - заявил Мешкита.

Ранее сообщалось, что восемь африканских стран, включая Мозамбик, дали согласие открыть у себя посольства Украины, еще в двух государствах завершают необходимые процедуры.