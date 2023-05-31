Bloomberg: у властей США нет единой позиции по вопросу регулирования сферы ИИ в ЕС

По информации агентства, критики предлагаемых Евросоюзом мер обвиняют американское правительство в слишком вялых попытках по защите технологической отрасли от возможной торговой дискриминации со стороны ЕС

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Власти США пока не достигли консенсуса относительно того, насколько жестко следует регулировать новые инструменты искусственного интеллекта (ИИ) в рамках будущего европейского законодательства, которое затронет преимущественно американские технологические компании. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на лиц, принимающих участие в дискуссиях.

По их информации, неокторые официальные лица Белого дома и министерства торговли поддерживают жесткие меры, предложенные Евросоюзом. Чиновники из Минобороны и часть сотрудников Госдепартамента напротив опасаются, что агрессивное регулирование поставит страну в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. По этой причине представители США не смогли, как утверждает Bloomberg, дать согласованный ответ во время обсуждения плана ЕС по введению дополнительных мер в отношении ИИ на встрече Совета по торговле и технологиям ЕС и США. Дискуссии на этот счет завершились в среду в Швеции.

Согласно данным агентства, критики предлагаемых Евросоюзом мер обвиняют правительство США в слишком вялых попытках по защите технологической отрасли от возможной торговой дискриминации со стороны ЕС. Ранее генеральный директор американской компании OpenAI Сэм Олтмен в интервью агентству Reuters допустил возможность ухода компании из Европы, если обсуждаемый в ЕС законопроект об ИИ будет предусматривать слишком сложные для выполнения правила.

Евросоюз намерен утвердить первый в мире закон, касающийся ИИ. Европейские законодатели собираются обязать разработчиков этих технологий документировать все защищенные авторским правом материалы, используемые для обучения их продуктов. Также планируется более тщательно отслеживать, как используется эта информация. Правила, как утверждают в Брюсселе, вводятся с целью привлечения разработчиков к ответственности в случае распространения ложной информации или нарушения конфиденциальности. Коснутся они, как сообщает Bloomberg, в первую очередь зарегистрированных в США компаний, в том числе технологических гигантов Microsoft и Google.