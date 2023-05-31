Зеленский назначил прокурора Киева главой Одесской области

Кандидатуру Олега Кипера 30 мая одобрил кабмин Украины

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Одесской областной военной администрации Олега Кипера, который до сих пор был прокурором Киева. Соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа. Он датирован 30 мая, однако был опубликован в среду.

По данным украинских СМИ, Кипер возглавлял Киевскую городскую прокуратуру с сентября 2020 года. Его кандидатуру одобрил во вторник кабинет министров Украины.

Ранее должность главы Одесской области занимал Максим Марченко. 15 марта Зеленский уволил его.