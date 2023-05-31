В Молдавии ввели ограничения в связи с саммитом Европейского политического сообщества

В Кишиневе полиция предупредила горожан, что движение автотранспорта в центре города и по дороге, ведущей в аэропорт, будет ограничено

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Жители молдавского села Кетросу, а также других населенных пунктов, через которые будут проезжать участники открывающегося в четверг в республике второго саммита Европейского политического сообщества, не смогут два дня выпускать со дворов домашний скот, птицу и собак. Об этом говорится в списке этих и других ограничений мэрии села, который опубликовало в среду молдавское издание Newsmaker.

"С 06:00 до 22:00 [совпадает с мск] жителям Кетросу рекомендуют не ходить возле шоссе без необходимости и обязательно иметь при себе удостоверение личности. Кроме того, в это время запрещено парковать машины возле трассы, у ворот домов, выпускать со дворов домашних животных - коров, коз, овец, а также птицу и собак", - говорится в обращении сельских властей. Такие же предупреждения получили и жители других сел, которые расположены вблизи винодельни "Мими", где соберутся гости саммита.

В Кишиневе полиция предупредила горожан, что на период саммита движение автотранспорта в центре города и по дороге, ведущей в аэропорт, будет ограничено, претерпят изменения маршруты городского транспорта. "Пешеходы смогут переходить дорогу, по которой проедут делегации, только тогда, "когда это будет возможно", - предупредил глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну. Кроме того, на двое суток закроют воздушное пространство страны, за исключением рейсов официальных делегаций. В связи с саммитом цены в отелях Кишинева взлетели в несколько раз, тем не менее в них практически не осталось свободных номеров, за исключением нескольких улучшенных, цена на которые составила свыше $1,5 тыс. за сутки.

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку со стороны Брюсселя президенту Майе Санду и правительству, которое сформировала ее правящая Партия действия и солидарности.