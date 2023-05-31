Алиев, Пашинян, Макрон, Мишель и Шольц проведут встречу на саммите в Кишиневе 1 июня

Участие в форуме Европейского политического сообщества подтвердили главы государств и правительств 48 стран

ЕРЕВАН, 31 мая. /ТАСС/. Лидеры Азербайджана, Армении, Германии, Франции и председатель Евросовета Шарль Мишель проведут пятистороннюю встречу на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе. Об этом в среду сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян с супругой отправился в Молдову для участия во втором саммите Европейского политического сообщества. В Кишиневе запланированы двусторонние переговоры с международными партнерами, а также пятисторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии, председателя Европейского совета и президента Азербайджана", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в пресс-службе МИД Армении, встреча состоится 1 июня

Участие в форуме подтвердили главы государств и правительств 48 стран. Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе Макрона. Платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку со стороны Брюсселя проевропейскому правительству страны, которое было сформировано Партией действия и солидарности.

Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване 22 мая, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения. В четверг Пашинян подтвердил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. 29 мая он уточнил, что Армения и Азербайджан не согласовали такой документ, который можно было бы подписать 1 июня в Кишиневе на полях саммита.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда тот объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев. Впоследствии лидеры трех стран приняли еще несколько совместных заявлений по ситуации в регионе. В прошлом году Азербайджан и Армения приступили к обсуждению мирного договора.