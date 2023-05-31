В Молдавии представили программу саммита Европейского политического сообщества

Встреча состоится 1-2 июня

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Примерно половина делегаций второго саммита Европейского политического сообщества прилетела в Молдавию в среду, остальные прибудут к открытию, которое состоится в четверг в 12.00 (совпадает с мск) в винодельне "Замок Мими". Об этом сообщил в ходе брифинга в среду пресс-секретарь правительства республики Даниел Водэ, отметив, что среди уже прибывших - глава Еврокомиссии, председатель Европейского совета, премьеры Бельгии, Португалии, Грузии и другие высокопоставленные чиновники.

"Церемония открытия саммита состоится в 12:00 (совпадает с мск) в винодельне "Замок Мими", после его участники продолжат работу в рамках круглых столов, на которых будут обсуждаться темы, связанные с безопасностью и энергетикой. Во второй половине дня также состоятся двусторонние встречи. В 17:00 президент Майя Санду проведет пресс-конференцию вместе с европейскими лидерами", - сообщил Водэ. По его словам, гостей саммита будут угощать традиционными блюдами молдавской кухни - голубцами, тушеными овощами, мамалыгой с брынзой и трюфелями, запеченными ягненком и форелью, а на десерт подадут черную бабку (запеканку) с мороженым из вина сорта мерло.

"Блюда из меню продегустировали лучшие кулинарные критики. Все приготовят исключительно из местных продуктов", - подчеркнул Водэ, отметив, что саммит - прекрасная возможность познакомить иностранных гостей с гастрономическим наследием молдавского народа.

Помимо официальных делегаций на саммит приедут журналисты. По данным министерства иностранных дел и европейской интеграции республики, аккредитации на мероприятие получили 665 корреспондентов, из которых 177 - из Молдавии, больше всего журналистов - 60 - приехало из Франции, 47 - из Германии и 40 - из Румынии.

Ранее главы государств и правительств 48 стран подтвердили участие в предстоящем 1-2 июня саммите. Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку со стороны Брюсселя президенту Санду и правительству, которое сформировала ее правящая Партия действия и солидарности.