СМИ: НАТО дождется итогов выборов в Испании, чтобы назвать нового генсека альянса

По сведениям газеты 20 Minutos, в штаб-квартире НАТО все еще считают, что им может стать премьер-министр королевства Педро Санчес

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. НАТО дождется результатов досрочных выборов в Испании, намеченных на 23 июля, чтобы определить преемника генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. Об этом сообщила в среду газета 20 Minutos.

По ее версии, имя премьер-министра Испании Педро Санчеса продолжает звучать в коридорах штаб-квартиры НАТО в Брюсселе в качестве возможной смены действующего генсека. Ожидалось, что преемник Столтенберга будет объявлен на саммите альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, но теперь, как предполагается, процесс могут отложить.

Отсрочка, как пишет издание, позволит узнать, доступен ли Санчес для данного поста по итогам выборов 23 июля и сохранит ли должность главы испанского правительства.

Ранее сообщалось, что на пост генсека НАТО могут претендовать глава правительства Нидерландов Марк Рютте, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьеры Эстонии Кая Каллас и Дании Метте Фредериксен.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила 12 февраля агентству DPA, что Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года. Как отмечало агентство, он уже трижды продлевал срок своих полномочий и занимает пост генсека почти девять лет. Впоследствии сам Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост осенью.