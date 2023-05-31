В Сербии заявили о готовности армии действовать

Глава Минобороны страны Милош Вучевич ранее заявлял, что ВС не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства сограждан

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии полны решимости и готовы выполнять все поставленные задачи. Об этом в среду заявил министр обороны республики Милош Вучевич.

"Сегодня я обошел часть задействованных [в развертывании у административной границы с Косовом] сил армии Сербии. Во время обхода я беседовал с военнослужащими Вооруженных сил Сербии на местах дислокации и отдельных территориях и убедился в их готовности и решимости выполнять все порученные задачи. У меня была возможность оценить готовность военнослужащих Вооруженных сил Сербии, а также высокую мораль, которая их отличает", - написал глава оборонного ведомства в Twitter.

Вучевич уже указывал на то, что Вооруженные силы Сербии не могут игнорировать насилие над сербами в Косове и Метохии и вынуждены будут реагировать на убийства своих сограждан. Ранее ВС Сербии были приведены в повышенную готовность с связи с обострением на севере Косова и Метохии.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.