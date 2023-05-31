31 мая, 13:31

Украина и Литва подписали соглашение о взаимном признании водительских прав

Стороны рассчитывают таким образом урегулировать вопрос взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан двух стран, которые переезжают на постоянное жительство в государство другой стороны по упрощенной процедуре

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Украинские граждане, переехавшие в Литву, смогут обменять свое водительское удостоверение на литовское без сдачи экзаменов. Соответствующее соглашение на взаимной основе подписали в Брюсселе главы МВД Украины и Литвы Игорь Клименко и Агне Билотайте, сообщает украинское ведомство в своем Telegram-канале в среду.

"Соглашение имеет целью урегулировать вопрос взаимного признания и обмена водительских удостоверений граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное жительство в государство другой стороны по упрощенной процедуре", - процитировали в министерстве Клименко.

Как отмечает МВД Украины, для такого обмена следует подать документ о постоянном месте жительства на Украине, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку. Сдача дополнительных экзаменов не потребуется.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на май, в Литве находятся около 77 тыс. украинских беженцев. Временный вид на жительство предоставлен 45 тыс. человек. Всего в Европе зафиксировано свыше 8 млн беженцев с Украины. 

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