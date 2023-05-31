Президент Эритреи считает, что миропорядок находится на грани радикальной трансформации

По мнению Исайяса Афеворки, Россия сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации. Такое мнение выразил в среду президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

"Считаю, что глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации. И это требует объективных оценок и взаимных консультаций по этому вопросу, который имеет важнейшее значение", - отметил Афеворки.

По мнению эритрейского лидера, "силы доминирования увидели в распаде СССР, который произошел в результате собственных внутренних слабостей и ошибок, беспрецедентную возможность" и попытались "контролировать мир путем раздела его на сферы влияния". С его точки зрения, "бездумная идеология и несдержанные действия по доминированию, которые предпринимались в последние 30 лет для создания однополярного мирового порядка, привели к многочисленным кризисам и к огромным разрушениям", что "является серьезнейшим барьером в прогрессе человечества".

Президент Эритреи также убежден, что Россия сыграет свою роль в формировании нового, более справедливого миропорядка. "Нужно выступать за выделение необходимых ресурсов, которые необходимы для перехода к новому, цивилизованному международному порядку, основанному на взаимном уважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании. В котором справедливость и верховенство права - это высшие ценности. И мы не просто должны, мы обязаны это сделать. Я надеюсь, и я убежден, что Российская Федерация сыграет свою роль в этой миссии всего человечества на пути к солидарности и сотрудничеству между свободными народами", - заявил он.

Президент Эритреи находится в России с официальным визитом. Ранее Афеворки возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Он также поблагодарил своего российского коллегу за приглашение посетить РФ.

Афеворки занимает пост главы государства с 1993 года и является первым и пока единственным президентом Эритреи, которая в мае того же года получила независимость от Эфиопии. В январе этого года в рамках турне по странам Африки Эритрею посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда у Лаврова состоялись переговоры с эритрейским президентом, они обсудили экономику, добычу полезных ископаемых, информационно-коммуникационные технологии, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты, возможности морского и воздушного порта Массауа, а также российские предложения по развитию промышленности в Эритрее.