По сведениям издания, идея организовать конференцию появилась после просьбы украинского президента помочь ему с налаживанием международных связей с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести в Париже саммит, посвященный конфликту на Украине. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

По ее данным, Зеленский ранее попросил французского лидера помочь ему с налаживанием международных связей с такими лидерами, как председатель КНР Си Цзиньпин. После начала этих переговоров появилась идея организовать мирную конференцию. Позже Макрон предложил провести этот саммит в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

Как отмечает издание, пока нет четкого списка возможных участников саммита, но европейские чиновники стремятся привлечь к участию Бразилию, Индию, Китай и другие незападные страны. Европейские официальные лица работают с Киевом над изменением украинского мирного плана, чтобы сделать его более приемлемым для вышеперечисленных стран.

Зеленский на саммите Группы двадцати (G20) выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Как заявила тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, инициатива киевского режима по проведению "мирного саммита" на площадке ООН является пиар-акцией Вашингтона.

Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.