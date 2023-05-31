Блинкен заявил, что Китай предпринимал опасные действия в военной сфере в отношении Запада

По словам главы Госдепа, "в последние месяцы произошла целая серия таких действий", направленных не только на США, "но против других стран"

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада.

"Наши самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции. Китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету. В последние месяцы произошла целая серия таких действий, направленных не только против нас, но против других стран", - сказал в среду Блинкен, комментируя сообщения о маневре 26 мая китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем.