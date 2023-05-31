31 мая, 14:11

Президент Эритреи сравнил попытки сдержать развитие суверенных стран с объявлением войны

Исайяс Афеворки отметил, что свободные народы и страны не должны подчиняться вмешательству

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Попытки сдержать развитие суверенных государств за счет их изоляции и санкционных мер по сути являются объявлением войны этим странам. Такое мнение в среду выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки в ходе переговоров в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

"Нельзя отрицать тот факт, что так называемое сдерживание экономического, военного, технологического, информационного, культурного, институционального роста и развития свободных народов и стран по сути является ничем иным, как объявлением войны. <...> Демонизация, изоляция, вмешательство, политический саботаж, развитие провокаций и кризисов, санкции, вопиющие нарушения международного права, в том числе и открытые военные вторжения - свободные народы и страны не должны подчиняться такому вмешательству", - заявил лидер Эритреи. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЭритреяРоссияАфеворки, Исайяс
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