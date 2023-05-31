Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе запрет Додону покидать страну

Экс-президент республики подчеркнул, что не собирается покидать страну и считает требование прокуратуры неоправданным

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Высшая судебная палата (ВСП) Республики Молдова отклонила запрос адвокатов об отмене запрета покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Игорю Додону. Об этом политик сообщил в среду корреспондент ТАСС после заседания суда.

"Высшая судебная палата отклонила запрос адвокатов и оставила в силе решение суда о запрете на выезд из страны еще на 60 дней", - отметил экс-президент. Он подчеркнул, что не собирается покидать страну и считает требование прокуратуры неоправданным.

Адвокаты Додона настаивали на отмене этой меры пресечения, но судьи ВСП согласились с запросом прокуроров, продлив меру пресечения в виде подписки о невыезде из страны и сохранении судебного контроля в его отношении.

Додона задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и даже неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную Партию социалистов и ее лидера.