Закрытие консульств РФ в ФРГ и уничтожение последнего судна ВМС Украины. Главное за 31 мая

Решение Берлина о закрытии четырех генконсульств России в Германии

Правительство ФРГ заявило Москве о необходимости прекратить работу четырех из пяти генконсульств России. В Берлине пояснили, что меры приняты в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350. Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер отметил, что интересы России в Германии будет представлять посольство РФ в Берлине и еще одно генконсульство. Кроме того, Берлин принял решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Уничтожение последнего боевого корабля ВМС Украины

Воздушно-космические силы России уничтожили стоящий в порту Одессы последний украинский боевой корабль "Юрий Олефиренко", сообщили в Минобороны РФ. Накануне спецоперации в состав ВМС Украины входили около 25 боевых единиц, в числе которых пять патрульных и шесть артиллерийских катеров.

Внесение законопроекта о праве граждан с судимостью заключать контракт с ВС РФ

В Госдуму внесли законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, поступать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения или военного времени. Кроме того, законопроект устанавливает, что граждане, признанные ограниченно годными к военной службе, могут также получить возможность заключить контракт с ВС РФ.

Запрет на вывоз из России патронов и гильз

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил введение в РФ временного запрета на вывоз из страны патронов для служебного и гражданского нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию некоторых калибров. Запрет будет действовать до 31 декабря. В постановлении указано, что меры не распространяются на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности ВС РФ, других войск и воинских формирований.

Избрание президента Латвии

Сейм Латвии избрал действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевичса президентом страны. В третьем туре выборов его кандидатуру поддержали 52 депутата, против высказались 35. Ринкевичс занимает должность главы МИД Латвии с 2011 года.