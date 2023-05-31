В Белом доме заявили, что Украина готовится к летнему контрнаступлению

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что американские и украинские военные поддерживают контакты с самого начала планирования

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Украина готовится к проведению летом контрнаступления, поддерживая контакты с США по вопросам планирования. Об этом заявил в среду в эфире телекомпании CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы желаем убедиться, что у Украины появится все необходимое для защиты, в то время как она готовится провести контрнаступление этим летом. Мы хотим, чтобы у них было все для обеспечения его успеха", - сказал Кирби. Он отметил, что американские и украинские военные поддерживают контакты с самого начала планирования.

Тема возможного контрнаступления киевских силовиков муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД России ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.