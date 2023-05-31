В ОДКБ обсудили улучшение информационного взаимодействия

Как пояснил начальник Центра кризисного реагирования ОДКБ генерал-майор Арсен Рахманов, работа по совершенствованию этой системы направлена на расширение источников информации о военно-политической обстановке и на сокращение сроков ее получения и передачи

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вопросы совершенствования информационного взаимодействия обсудили в среду в Объединенном штабе ОДКБ. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович.

Он указал, что 30-31 мая в Москве состоялась встреча представителей национальных органов государств - членов организации, уполномоченных на взаимодействие с Центром кризисного реагирования ОДКБ.

"В ходе сбора обсуждались вопросы совершения информационного взаимодействия в формате организации, повышения эффективности информационного обмена между Центром кризисного реагирования ОДКБ, национальными органами государств - членов ОДКБ, органами управления других заинтересованных министерств, ведомств и организаций", - сказал он.

По словам начальника Центра кризисного реагирования ОДКБ генерал-майора Арсена Рахманова, слова которого приводит пресс-служба Объединенного штаба, работа по совершенствованию системы информационного взаимодействия направлена на расширение источников информации о военно-политической обстановке и на сокращение сроков ее получения и передачи. Также, по его словам, организована рабочая встреча руководителей Антитеррористического центра СНГ и Объединенного штаба ОДКБ, на которой достигнуты договоренности об обмене представляющей взаимный интерес информацией.

Как добавил глава пресс-службы, участники сбора посетили и ознакомились с возможностями Национального центра управления обороной и Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ. "Мероприятие позволило обсудить актуальные вопросы и определить направления дальнейшей работы по совершенствованию системы межгосударственного информационного взаимодействия в рамках ОДКБ", - проинформировал Щегрикович.