В Республике Сербской заявили, что отношения с РФ стали крепче после встречи президентов

Президент Республики Сербской Милорад Додик ранее подчеркивал, что западные страны усиливают негативную деятельность в ее отношении именно из-за дружбы с Россией

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что его визит в Россию и встреча с российским лидером Владимиром Путиным способствовали укреплению отношений Москвы и Баня-Луки. Об этом Додик написал в среду в Twitter.

"Сегодня я обсудил с послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым все важные для Республики Сербской политические вопросы и [свой] прошедший визит в Российскую Федерацию, - отметил Додик. - Я проинформировал его, что встречи в ходе визита в Россию были очень успешными и что Республика Сербская показала через них свою значимость и укрепила дружеские отношения с Российской Федерацией". "Я подчеркнул, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным были обсуждены все важные вопросы, и что президент России выразил абсолютную приверженность поддержке Республики Сербской, а также дал понять, что Республика Сербская не останется на политической арене одна", - написал он.

Ранее президент Республики Сербской подчеркивал, что западные страны усиливают негативную деятельность в ее отношении именно из-за дружбы с Россией. Он также отмечал, что Республика Сербская не станет вводить санкции против России, будет развивать сотрудничество с РФ, Китаем и США и продолжит свой путь в Евросоюз, при этом не входя в состав НАТО. Такая позиция политика наряду с его блокированием вступления Боснии и Герцеговины в Североатлантический альянс вызывает сильное раздражение на Западе. Он уже находится под санкциями Великобритании и США.