Макрон назвал ошибкой возможное включение в ЕС новых государств без предварительных реформ

П словам французского лидера, "такой подход приведет к катастрофе"

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что немедленное включение в Европейский союз новых государств, в том числе Украины, без предварительных реформ было бы ошибкой. Об этом он заявил, выступая в среду на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Было бы ошибкой сказать: "Расширение ЕС - это наша обязанность и наш геополитический интерес и нужно немедленно включить Молдавию, Украину и балканские страны в ЕС. А потом уже подумать, какие нужно провести реформы, - сказал Макрон. - Такой подход приведет к катастрофе, потому что мы ослабим Европу".

По его словам, ЕС необходимо пересмотреть методы собственного управления, а также "создать новые многочисленные форматы" перед приемом новых членов. "Это единственный способ ответить на справедливое ожидание стран Восточных Балкан, Молдавии и Украины, которые должны вступить в ЕС, и сохранить геополитическую эффективность ", - добавил французский лидер.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС сейчас являются Албания, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория. Дольше всех переговоры о вступлении в ЕС ведет Турция - с 2005 года, Черногория находится в статусе кандидата с 2010 года. В 2022 году статус кандидатов на вступление в ЕС получили Украина и Молдавия. Никаких определенных сроков для приема ни одной из этих стран нет.