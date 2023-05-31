Макрон призвал Европу строить будущие связи с РФ в наиболее мирной форме и без наивности

Президент Франции также выступил за построение "более суверенных возможностей Европы" в областях энергетики, технологий и в военной сфере

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Европа должна построить будущие отношения с Россией в наиболее мирной форме и без наивности. Такое мнение высказал в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе, говоря о взаимоотношениях с РФ после завершения украинского конфликта.

"Европейская оборонная политика - важная составляющая НАТО, - сказал Макрон. - Это единственное средство, которое позволит обеспечить доверие в долгосрочной перспективе". "Мы, европейцы, должны в будущем иметь собственные возможности защитить себя и уметь выстраивать отношения с соседями".

"Наша география не изменится, Россия останется Россией с теми же границами, и нам нужно построить пространство, которое позволит нам самим сосуществовать с Россией завтрашнего дня в наиболее мирной форме и без какой-либо наивности", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в Twitter Елисейского дворца.

Макрон также выступил за построение "более суверенных возможностей Европы в областях энергетики, технологий, а также в военной сфере". "Договоренности об этом были достигнуты в марте 2022 года в Версале на саммите ЕС. Сейчас нужно ускорить реализацию этих договоренностей", - считает французский лидер.