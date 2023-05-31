СБУ обвинила экс-депутата от "Оппозиционной платформы" в госизмене и арестовала его активы

В ведомстве утверждают, что бывший депутат областного совета после вхождения Херсонской области в состав РФ возглавил министерство сельского хозяйства и рыболовства области

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила в госизмене и арестовала активы бывшего депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), который, по версии следствия, занял пост министра сельского хозяйства и рыболовства в правительстве Херсонской области РФ. Об этом ведомство сообщило в среду в своем Telegram-канале.

"СБУ арестовала активы еще одного депутата <...> от ОПЗЖ на 500 млн гривен ($13,5 млн)", - говорится в сообщении. По информации спецслужбы, ему предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности и государственной измене, совершенной в условиях военного положения. СБУ утверждает, что бывший депутат областного совета после вхождения Херсонской области в состав РФ возглавил министерство сельского хозяйства и рыболовства области. Фамилия обвиняемого и время занятия им должности в правительстве региона не называются.

Согласно информации ведомства, у обвиняемого заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках. При этом его корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что обвиняемому "грозит пожизненное заключение".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" была ведущей оппозиционной политической силой Украины. В марте 2022 года по решению Совета национальной безопасности и обороны деятельность ОПЗЖ наряду с другими оппозиционными партиями была приостановлена, а позднее запрещена судом.

Херсонская область вошла в состав РФ одновременно с Запорожской областью, Донецкой и Луганской народными республиками по итогам референдумов. 4 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии четырех новых субъектов федерации.