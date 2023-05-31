Макрон предупредил о появлении новых конфликтных зон в Средиземноморье

Президент Франции призвал активнее наращивать оборонные возможности в киберпространстве, в космосе и на море

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Европа должна готовиться к конфликтам будущего, которые могут возникнуть в том числе в Средиземноморье, и активнее наращивать оборонные возможности в киберпространстве, в космосе и на море. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Контроль соседних территорий - это не только лишь восточный фланг [НАТО]. Восточное и Южное Средиземноморье - вот пространства новых конфликтов. Киберпространство, космос и море - они как минимум так же важны, как и война на земле", - заявил он.

В этой связи он призвал снизить зависимость Европы от импортного вооружения и построить "по-настоящему европейскую промышленную и технологическую базу в сфере обороны" во всех заинтересованных странах. Также он выступил за развертывание "абсолютно суверенных вооружений" в Европе. Для этого, по его словам, необходимо гармонизировать усилия военно-промышленного комплекса, отработав их в контексте поддержки Украины. Французский лидер выступил за приведение к единому знаменателю стандартов производства, подчеркнув, что в США таких различий между штатами нет.

"Необходимо сохранять ясность стратегического мышления, чтобы подготовиться к конфликтам, которые, как мы считаем, возникнут в будущем", - заключил Макрон.