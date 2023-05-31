Макрон: Запад должен убедить Глобальный Юг в правильности своей позиции по Украине

По словам французского лидера, это чтобы не допустить их сближения с Россией

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым убеждать государства Глобального Юга и развивающиеся страны в правильности позиции Запада по ситуации вокруг Украины, чтобы не допустить их сближения с Россией. Об этом он сообщил, выступая в среду на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Нам нужно убеждать Юг, - отметил французский лидер. - Благодаря вовлечению Японии [украинский] конфликт - это теперь не только дело Запада. Многие развивающиеся страны считают, что это не их война. Даже когда они признают, что речь идет об агрессии, которая нарушает Устав ООН, они почти не говорят об этом, поскольку считают, что их основная проблема - их собственная борьба с бедностью, что им и так навязали достаточно ограничений, <...> что в свое время мы не реагировали на угрозу их безопасности с тем же рвением".

По словам Макрона, Запад должен прислушиваться к мнению развивающихся государств. "Мы обязаны слышать этот посыл. Иначе существует риск того, что все эти страны будут привлечены кем-нибудь другим для создания альтернативного мирового порядка", - сказал он, добавив, что в таком случае эти государства могут избрать "российский путь".

Чтобы избежать такого сценария, президент Франции предлагает изучить вопросы оказания этим странам помощи, в которой они нуждаются.

24 мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности заявил, что Индия, Иран, Китай и другие страны Глобального Юга разделяют принципы РФ в межгосударственных отношениях. Он также отметил, что подавляющее большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки, несмотря на давление со стороны США, отказывается присоединиться к несправедливым санкциям против РФ.