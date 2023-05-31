31 мая, 15:51
Военная операция на Украине

Зеленский на совещании в Одесской области обсудил восстановление энергетических объектов

Президент Украины также представил новоназначенного главу Одесской областной администрации Олега Кипера, который до сих пор был прокурором Киева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в среду во время поездки в Одесскую область встретился с военным командованием и обсудил восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры региона.

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"Рабочая поездка в Одесскую область. Провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона по актуальной ситуации в Одесской области, - написал он в своем Telegram-канале. - Во время совещания обсудили важные актуальные вопросы: восстановление поврежденной <...> энергетической инфраструктуры и обеспечение ее стабильного функционирования".

По его словам, также обсуждался перезапуск ключевых предприятий в условиях военного положения.

На совещании Зеленский также представил новоназначенного главу Одесской областной администрации Олега Кипера, который до сих пор был прокурором Киева.

В Одессе регулярно сообщают об отключении электроэнергии для проведения аварийных работ. Однако власти не предоставляют подробной информации о повреждениях энергетических объектов. При этом известно, что в ночь на понедельник в Одессе после взрывов возник пожар в порту, была повреждена его инфраструктура. В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили стоящий в порту Одессы последний украинский боевой корабль "Юрий Олефиренко". 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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