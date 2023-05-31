Макрон: Запад может изменить поддержку Украине в случае перехода к затяжному конфликту

Большие надежды возлагаются на вероятное контрнаступление Киева, отметил президент Франции

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Запад может пересмотреть свою помощь Украине в случае перехода к затяжному конфликту, при этом большие надежды возлагаются на вероятное контрнаступление Киева. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Мы должны подготовиться к тому, что этот конфликт затянется, к последствиям такого развития событий, - сказал он. - Мы должны подготовить в соответствии с ситуацией общественное мнение для долгосрочной поддержки Украины в конфликте высокой и средней интенсивности. Для этого нам необходимо со всеми партнерами пересмотреть и проанализировать за лето природу нашей поддержки, а также понять, что необходимо, чтобы прийти к ожидаемому результату".

В то же время, отвечая на вопрос модератора конференции, французский лидер заявил, что не будет публично рассуждать о перспективах развития событий в случае провала предполагаемого украинского контрнаступления, выразив надежду на его успех.

По словам Макрона, в ближайшие месяцы на Украине будет решаться вопрос установления стабильного мира. При этом, помимо активной поддержки Киева с его контрнаступлением, страны Запада будут параллельно пытаться убедить страны Глобального Юга включиться в процесс урегулирования конфликта, а также разработать "четкие и выполнимые гарантии безопасности" для Украины, в этом смысле большое значение будет иметь встреча НАТО в Вильнюсе этим летом, уточнил он. Если же усилия западных стран провалятся, то им "придется провести переоценку ситуации", чтобы понять, как "откалибровать поддержку" Украины.

"Но будем говорить открыто: если мы снизим нашу поддержку, если де факто мы примем в каком-либо виде перемирие или заморозку конфликта, время будет на стороне России, абсолютно. Поэтому, учитывая прилагаемые сейчас усилия и тот факт, что это принципиально для всего глобального порядка и устойчивости европейской безопасности, мы не должны принимать такой сценарий, - добавил Макрон. - Наша переоценка во время осени и зимы должна быть сделана в свете того, что будет происходить в ближайшие месяцы, как и в свете нашего стратегического сценария".