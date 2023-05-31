31 мая, 16:44

ЕС запустил в Молдавии гражданскую миссию по безопасности

AP Photo/ Vadim Ghirda
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© AP Photo/ Vadim Ghirda

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что на начальном этапе в состав миссии войдут 15 человек

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Евросоюз официально объявил о начале работы своей гражданской миссии по содействию безопасности в Молдавии, которая займется борьбой с гибридными и информационными угрозами. Об этом заявил в среду глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на торжественной церемонии в Кишиневе.

"Сегодня мы официально объявляем о начале работы гражданской миссии ЕС по безопасности Молдавии, которая дополнит еще 12 аналогичных миссий, действующих в разных странах мира", - заявил Боррель. Он подчеркнул, что на начальном этапе в состав миссии войдут 15 человек, затем его расширят до 40 человек.

"Эта миссия будет обеспечивать сбор информации для предотвращения будущих кризисов и способствовать противодействию гибридным нападениям и информационным кампаниям, угрожающим безопасности Молдавии", - сказал Боррель. 

Теги:
МолдавияБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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