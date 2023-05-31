Макрон: Киеву нужно собрать веские доказательства для осуждения военных преступников

Президент Франции назвал одним из условий осуществления правосудия участие в этом процессе "авторитетных международных организаций"

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Киеву необходимо собрать веские доказательства для того, чтобы иметь возможность наказать совершивших военные преступления. Об этом он заявил в среду, отвечая на вопросы украинской участницы международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Необходимо быть уверенными в том, что собраны все доказательства по военным преступлениям, для этого необходимо сотрудничество с экспертами, правоохранительными органами и судьями", - полагает Макрон. Его выступление транслируется в Twitter Елисейского дворца.

Вторым условием осуществления правосудия французский лидер назвал участие в этом процессе "авторитетных международных организаций". "Кроме того, необходимы переговоры с действующими российскими властями", - подчеркнул Макрон.

Он также выразил мнение, что еще одним условием является развитие ситуации в зоне конфликта в ближайшие месяцы.