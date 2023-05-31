Макрон призвал дать надежные гарантии безопасности Украине на саммите НАТО

Президент Франции считает, что достичь в Вильнюсе консенсуса по вопросу о приеме Украины в альянс вряд ли удастся

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Страны НАТО должны подготовить надежные гарантии безопасности для Украины, чтобы включить ее в новую архитектуру безопасности. Об этом заявил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

"Мы поставляем много оружия на Украину, но не включаем ее ни в один стратегический диалог по безопасности. Если мы хотим обладать весом перед Россией, если мы хотим быть надежными по отношению к украинцам, то должны дать Украине средства для предотвращения любой дальнейшей агрессии и включить ее в устойчивую архитектуру безопасности", - сказал он.

По словам французского лидера, этот вопрос необходимо проработать до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет с 11 по 12 июля. "Мы должны создать нечто среднее между гарантиями безопасности, предоставляемыми [Соединенными Штатами] Израилю, и полноценным членством [в альянсе]", - считает он. В то же время Макрон выразил мнение, что достичь в Вильнюсе консенсуса по вопросу о приеме Украины в НАТО вряд ли удастся.