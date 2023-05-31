Эксперт заявил, что подготовка украинских пилотов для управления F-16 займет месяцы

По словам бывшего офицера ВВС Нидерландов Патрика Болдера, подготовка займет как минимум 4-6 месяцев

ГААГА, 31 мая. /ТАСС/. Подготовка украинских пилотов в Нидерландах для управления истребителями F-16 станет сложной задачей и займет месяцы. Об этом заявил в среду в интервью газете NRC бывший офицер ВВС Нидерландов Патрик Болдер, в настоящее время являющийся аналитиком Гаагского центра стратегических исследований.

Ранее командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхелсхейм сообщил, что подготовка первых 10 украинцев начнется этим летом. "Неудивительно, - заявил Болдер. - Однако логичным следующим шагом станет обязательство европейских стран поставить Украине F-16".

По его словам, подготовка займет как минимум 4-6 месяцев. "Само управление украинцы с их опытом смогут освоить достаточно быстро, - заметил эксперт. - Однако на обучение пользованию сложными системами вооружения и другой электроникой потребуется гораздо больше времени". "Кабина пилотов полна экранов и дисплеев, многие из которых информируют об угрозах", - обратил внимание он.

Патрик Болдер не ожидает, что украинские F-16 будут базироваться в Польше или какой-либо другой соседней стране. У истребителей слишком малый запас топлива, чтобы без дозаправок долетать до фронта на востоке Украины. Кроме того, проведение военных операций из страны НАТО будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт. А это означает, что военно-воздушным силам придется действовать из западной или центральной Украины со всеми вытекающими последствиями с точки зрения логистики (топливо, запчасти) и обслуживания. "На каждый час, который пилот проводит в F-16, приходится 10 часов, которые механик тратит на обслуживание, - обратил внимание он. - Это серьезное испытание".

Эксперт также не ожидает, что F-16 будут летать непосредственно над зоной конфликта, поскольку там существует высокий риск быть сбитыми. А это означает, что даже с F-16 Вооруженные силы Украины не займут доминирующее положение в небе. "Самолеты не станут переломным моментом, который даст Украине всю свободу действий в воздухе, - подчеркнул эксперт. - Однако с F-16 Украина немного приблизится к РФ по возможностям".