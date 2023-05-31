Оппозиция Абхазии опровергла данные об антироссийской направленности митинга в Сухуме

Оппозиционные организации сообщили об отсутствии в республике антироссийских настроений

СУХУМ, 31 мая. /ТАСС/. Оппозиционные организации Абхазии в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили в Европарламенте о митинге в Сухуме, заявили, что в Абхазии нет и не будет антироссийских настроений, и опровергли информацию об антироссийской направленности демонстрации. Совместное заявление общественных организаций "Абхазское народное движение", "Аруаа" ("Воины"), "Союз ветеранов и молодежи", "Единство", "Аамта" ("Время") и партий "Апсны", "Форум народного единства Абхазии" поступило в распоряжение ТАСС в среду.

Во вторник в Сухуме прошел мирный митинг оппозиции с требованием отставки правительства. Зурабишвили, выступая в среду с программной речью в Европейском парламенте, заявила: "Я на стороне тех, кто вчера протестовал в Сухуме, в Абхазии под лозунгами "Абхазия не продается", "Мы не уступим россиянам".

"Саломе Зурабишвили, делая заявление о том, что она на стороне протестующих в Сухуме, которые якобы заявляли: "Мы не уступим россиянам", выдает желаемое за действительное. Манипулирование - это излюбленное занятие грузинских политиков, целью которого является вбить клин в устоявшиеся, прочные межгосударственные отношения Абхазии и России. В Республике Абхазия нет и не будет антироссийских настроений ни в общественной, ни в политической среде", - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что "если же госпожа Зурабишвили так печется о гражданах Абхазии и их правах, ее статус позволяет инициировать признание Абхазского государства, абхазских паспортов и, в первую очередь, отмену закона "Об оккупированных территориях". "Решение этих вопросов позволит нам начать процесс установления нормальных межгосударственных отношений", - говорится в заявлении оппозиционных сил Абхазии.

Ранее сообщалось, что на месте проведения митинга во вторник в Сухуме был установлен баннер, на котором было написано: "Мы против закона об апартаментах, заселения Абхазии, раздачи абхазской земли, повышения тарифов за электроэнергию". На плакатах, которые держали демонстранты, было написано: "Абхазия не продается", "Энергетика - собственность народа".