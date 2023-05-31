Зеленский провел ставку в Одессе, где силы РФ уничтожили последний боевой корабль Украины

Президент Украины заслушал доклады командующих об оперативной ситуации, о защите прибрежной инфраструктуры, функционировании зернового коридора

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел в среду в Одессе выездное заседание ставки верховного главнокомандующего после уничтожения Воздушно-космическими силами (ВКС) России последнего украинского боевого корабля "Юрий Олефиренко", который стоял в одесском порту.

"Выездная ставка в Одессе", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, были заслушаны доклады командующих об оперативной ситуации, о защите прибрежной инфраструктуры, функционировании зернового коридора. Доклады также представили Генштаб ВС Украины и Минобороны.

Зеленский отдельно отметил важность докладов начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка "о мероприятиях в рамках их компетенций", однако подробностей не привел.

В ночь на понедельник в Одессе после взрывов возник пожар в порту, была повреждена его инфраструктура. В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили стоящий в порту Одессы последний украинский боевой корабль "Юрий Олефиренко".