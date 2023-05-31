Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в урегулировании ситуации в Косове

Турция считает диалог единственным способом установления мира на севере Косова

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в среду телефонные переговоры с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти, в ходе которых пообещал сторонам помощь в урегулировании ситуации на севере края.

"В ходе переговоров, на которых также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, президент Эрдоган, касаясь событий на севере Косова, заявил, что единственным способом установления прочного мира и стабильности в регионе является достижение прогресса при помощи диалога. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в процесс [установления] диалога", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.