В МАГАТЭ заявили, что РФ предоставляет агентству полные сведения о ситуации вокруг ЗАЭС

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что отношения МАГАТЭ с российскими специалистами основаны на практичности

ТАСС, 31 мая. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получает от России полную информацию по ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), подтвердил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в эфире телеканала "Би-би-си".

Он подчеркнул, что отношения МАГАТЭ с российскими специалистами основаны на практичности. На вопрос, предоставляет ли Россия агентству полную информацию по ЗАЭС, Гросси ответил утвердительно. "Эксперты, инспекторы агентства просят увидеть и проверить как можно больше. Иногда у нас возникают трудности, мы пытаемся разрешить их", - добавил он. При этом, по его словам, ситуация вокруг станции не улучшается.

Отвечая на вопрос, хранит ли Россия оружие на ЗАЭС, Гросси указал, что МАГАТЭ не видело подтверждения этому. "Было очень много спекуляций вокруг этого. Конечно, при возможности проведения крупных военных операций я подумал, что было очень важно установить четко, что атомная электростанция никогда не должна быть тем местом, где можно хранить это", - обратил внимание он.

Во вторник Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации во вторник заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Киев выступает за демилитаризацию станции, однако в понедельник Гросси сообщал, что этот вопрос больше не рассматривается.