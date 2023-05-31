31 мая, 17:07

Президент Польши заявил, что Путин "не проиграл ни одной войны"

EPA-EFE/ PAWEL SUPERNAK
Президент Польши Анджей Дуда
© EPA-EFE/ PAWEL SUPERNAK

Анджей Дуда отметил, что пока "российский каток давит Украину"

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Россия сохраняет значительное преимущество в противостоянии с Украиной, а президент РФ Владимир Путин не проиграл еще ни одного конфликта. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе мероприятия "Мост к свободе", организованном газетой The Wall Street Journal.

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"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя финское общество годами колебалось, стоит ли ей отказываться от своего нейтралитета, - сказал он. - Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны. Я надеюсь, что эту он проиграет. Пока мы имеем ситуацию, при которой российский каток давит Украину, ежедневно на фронте гибнут сотни людей, при этом в России более 100 млн человек, а на Украине - менее 40 млн украинцев. Одна только эта разница показывает, у кого здесь преимущество".

"Россия ядерная держава, у нее склады оружия гигантские - что тут смеяться, что она выкатывает танки 1960-х годов, если каждый танк весит 50-60 тонн. Если он движется, то давит, независимо от того, современный ли он", - добавил Дуда. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДуда, Анджей
© Информационное агентство ТАСС
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