МАГАТЭ заявило об увеличении Ираном запасов обогащенного до 60% урана почти на треть

При этом Международное агентство по атомной энергии отмечает "прогресс в сотрудничестве" и решило закрыть дело о наличии ядерного материала на одном из трех незадекларированных объектов

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Запасы высокообогащенного урана (до 60%) в Иране выросли почти на треть с октября прошлого года и составляют уже 114,1 кг. Об этом сообщает в среду агентство Agence France-Presse со ссылкой на конфиденциальный ежеквартальный доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно документу, по состоянию на 13 мая общие запасы урана составили 4 744,5 кг против 3 760,8 кг в октябре. Это в 23 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровня 202,8 кг. Кроме того, объем урана, обогащенного до 20% (при разрешенном соглашением лимите 3,67%) составил 470,9 кг.

В то же время, МАГАТЭ отмечает "прогресс в сотрудничестве" и решило закрыть дело о наличии ядерного материала на одном из трех незадекларированных объектов. Отмечается, что специалисты МАГАТЭ сочли достоверными объяснения иранской стороны по поводу претензий из-за присутствия частиц урана антропогенного происхождения на объекте в Мериване. У организации "нет дополнительных вопросов" по этому делу и "на данном этапе оно считается урегулированным".

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерное соглашение, однако весной 2022 года переговоры по восстановлению СВПД фактически прекратились из-за ухудшения отношений между США и Ираном.