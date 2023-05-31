Запад надеется на победу ВСУ, в РФ напоминают об ответственности. Ситуация вокруг Украины

Американские и украинские военные поддерживают тесный контакт в ходе подготовки украинских войск к намеченному на лето контрнаступлению, заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Странам Запада следует подготовить общественность к затяжному конфликту на Украине и последствиям этого, считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Европейские и некоторые другие страны уже "по уши" влезли в конфликт на Украине, и рано или поздно им придется отвечать перед своими народами, потому что негативных последствий избежать не удастся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС собрал главное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Наиболее ожесточенные бои в течение минувших суток велись в районе Авдеевки на донецком направлении, где противник был выбит с занимаемых позиций на ряде участков, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он указал также, что силы РФ ведут успешные боевые действия на марьинском тактическом направлении.

ВС РФ поразили пункт управления 33-й мехбригады и уничтожили командно-наблюдательный пункт штурмового батальона "Скала" Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Конашенкова, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 149 районах.

Воздушно-космические силы России уничтожили стоящий в порту Одессы последний украинский боевой корабль "Юрий Олефиренко", продолжил официальный представитель Минобороны РФ. Кроме того, ВС РФ пресекли действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении. За сутки на всех направлениях уничтожены до 535 бойцов противника, сказал Конашенков.

Контрнаступление по-американски

Украина готовится провести нынешним летом контрнаступление, заявил Кирби. При этом он подчеркнул, что американские и украинские военные поддерживают контакты с самого начала планирования операции. "Мы желаем убедиться, что у Украины появится все необходимое для защиты, в то время как она готовится провести контрнаступление этим летом. Мы хотим, чтобы у них было все для обеспечения его успеха", - сказал Кирби.

Обстрелы в Белгородской области

Власти РФ принимают меры в связи с продолжающимися обстрелами гражданских объектов в Белгородской области со стороны Украины, сообщил Песков. При этом он подчеркнул, что ни одна страна коллективного Запада до сих пор не осудила эти обстрелы.

Как ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, только за прошедшие сутки территория Белгородской области подверглась более чем 260 обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня со стороны ВСУ.

О военном положении

Решений о введении в РФ военного положения не принималось, обсуждений на этот счет не ведется, заявил Песков, комментируя высказанное после атаки беспилотников на Москву главой Чечни Рамзаном Кадыровым мнение о необходимости объявить в России военное положение. "Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти", - подчеркнул представитель Кремля.

Атаковать, но без эскалации

В Берлине считают легитимными с точки зрения международного права удары ВСУ по объектам на территории России оружием украинского производства, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. При этом он напомнил, что ФРГ поставляет свое оружие Киеву только для того, чтобы "защищать украинскую территорию".

Ранее глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории. Комментируя его слова, в посольстве РФ в Великобритании отметили, что подобного рода высказываниями Лондон поощряет Киев совершать новые теракты в России. Жестко отреагировал на слова британского министра зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев: он написал в Twitter, что Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.

Осторожнее на тему атаки беспилотников на Москву высказались в Вашингтоне: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США не поддерживает атаки Украины "внутри России". В свою очередь, Кирби также отметил, что Вашингтон "отчетливо в частных беседах и в публичном поле заявлял, что не поддерживает украинские атаки по российской территории", так как не хочет, чтобы "эта война распространилась" и принесла страдания всей Европе. Вместе с тем представитель Белого дома сказал, что после получения поставляемого из США оружия украинцы "сами решают, что с ним делать".

В Евросоюзе предпочли вообще не высказываться по поводу украинских беспилотников. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил лишь, что в ЕС информацию об атаке на Москву "приняли к сведению", но в Брюсселе "ничего об этом не знают" и призывают в Россию "не использовать это как предлог для дальнейшей эскалации" украинского конфликта. По мнению постпредства РФ в Евросоюзе, подобные заявления говорят о том, что Брюссель молча поддерживает действия Киева, что ведет к эскалации конфликта.

Перспективы поддержки Украины

Макрон заявил, что странам Запада следует подготовиться к затяжному конфликту на Украине и последствиям такого развития событий. Необходимо также "подготовить в соответствии с ситуацией общественное мнение для долгосрочной поддержки Украины", добавил он. При этом французский лидер отказался публично рассуждать о перспективах развития событий в случае провала предполагаемого украинского контрнаступления, выразив надежду на его успех.

Западу придется ответить

Европейские и некоторые другие страны уже "по уши" влезли в конфликт на Украине, и рано или поздно им придется отвечать перед своими народами, потому что негативных последствий избежать не удастся, заявил пресс-секретарь президента РФ. Песков отметил, что страны Европы уже сейчас ощущают на себе экономические последствия от того, что поддерживают Киев. В качестве примера он привел ФРГ, которая на прошлой неделе официально вошла в рецессию. "Инфляция устойчиво превышает 7%, то есть каждый год на 7% "бюргеры" становятся беднее, и каждый год на 7% они меньше зарабатывают", - сказал он.