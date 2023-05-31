31 мая, 17:44,
обновлено 31 мая, 17:59
Военная операция на Украине

США выделяют Киеву пакет военной помощи, в который войдут Stinger и Avenger

Как сообщили в Белом доме, также будут переданы боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS. Об этом в среду сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"США намерены продолжить поддерживать Украину, предоставляя ей все, что нужно, чтобы лучше защищать себя. В рамках всех этих усилий, у нас есть следующий пакет, который станет 39-м <...>. Мы используем этот пакет, о котором объявляем сегодня, чтобы поставить Украине дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot, которые Украина довольно эффективно использует, а также новые системы Avenger, ПЗРК Stinger и, конечно же, боеприпасы для HIMARS", - сказал он 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
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