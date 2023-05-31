Президент Хорватии назвал фашистским украинское националистическое приветствие

Зоран Миланович подчеркнул, что западные лидеры, которые "повелись на эти лозунги", "неграмотны или просто таковы"

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович назвал украинские националистические приветствия фашистскими, а политиков, которые подобные приветствия повторяют, необразованными. Об этом он заявил в среду, выступая перед журналистами.

"Я изо всех сил борюсь, чтобы каким-то образом поставить эти лозунги, такие как "за дом готовы", где они должны быть, а это значит в стороне, убрать их. Впрочем, разницы между "за дом готовы" и "слава Украине" нет, это клич самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев, и это факт. Это такое же старое хорватское приветствие, как и "слава Украине" и "зиг хайль" - старые немецкие. Я не хочу слушать это в Хорватии, а то, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, повелись на эти лозунги, значит, что они неграмотны или просто таковы", - заявил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что лозунг "Слава Украине!" был установлен в качестве официального приветствия Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в 1939 году. Позднее к нему добавился жест в форме поднятия выпрямленной правой руки и ответный клич "Героям слава!". Представитель МИД РФ отметила, что "дурное образование западных элит не освобождает от ответственности".