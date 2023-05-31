Глава МАГАТЭ считает, что Россия и Украина поддержали его принципы безопасности ЗАЭС

В принципах в том числе содержится указание на недопущение атак по станции и обеспечение защиты всех структур и систем предприятия

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Россия и Украина поддержали его принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Его слова приводит в среду телекомпания CNN.

"Они не возражали против того, что я назвал необходимым, и я слежу за этим", - цитирует CNN главу МАГАТЭ. "Я считаю, что они действительно привержены этому", - отметил Гросси.

Во вторник Гросси предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации во вторник заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. В свою очередь постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Киев выступает за демилитаризацию станции, однако в понедельник Гросси сообщал, что этот вопрос больше не рассматривается.