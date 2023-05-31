США заявили, что проводят с Украиной учения, но не поддерживают вылазки в Россию

Белый дом добавил, что втягивание США и НАТО в конфликт вокруг Украины не в интересах Вашингтона

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. США проводят с Украиной командно-штабные учения для подготовки ее военных операций, но не поддерживают вылазки в РФ. С таким заявлением выступил в среду координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не говорим им (украинской стороне - прим. ТАСС), куда наносить или не наносить удары. Мы предоставляем им вооружение, мы обучаем их, мы даем им советы и рекомендации. Мы даже проводим командно-штабные учения, чтобы помочь им в планировании действий. Но в конечном итоге президент [Украины Владимир] Зеленский и его военное командование решают, что они собираются делать в военном плане <...>. Мы очень четко давали понять Украине как в частном порядке, так и публично, что не поддерживаем атаки внутри территории России", - сказал Кирби.

Там отметили, что гарантии неприменения Киевом F-16 на территории РФ даны США не только Зеленским, но и старшими военачальниками на Украине. Его спросили, остаются ли до сих пор в силе гарантии, которые Зеленский дал президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России. "Да. И мы получили эти гарантии на разных уровнях, не только от президента Зеленского, но и от других военнослужащих высокого ранга и руководителей оборонного ведомства Украины", - ответил Кирби.

Он отметил, что втягивание США и НАТО в конфликт вокруг Украины не отвечает американским интересам, Вашингтон не стремится к третьей мировой войне. "Думаю, мы все согласны, что война <...>, в которую будет вовлечен Запад, и НАТО, и США, не только не отвечает интересам нашей национальной безопасности, но в ней также нет ничего хорошего для населения Украины. В ней нет ничего хорошего для населения всей Европы и, конечно, для населения России", - сказал представитель СНБ.

Кирби добавил, что одним из главных приоритетов властей США является недопущение третьей мировой войны. "Одним из трех основных приоритетов является поддержка Украины, и я только что объявил о выделении пакета военной помощи, так что мы точно выполняем это. Во-вторых, это поддержка наших союзников по НАТО, и мы нарастили свое присутствие в Европе до 100 тыс. [военнослужащих], причем мы сохраняем их там. И в-третьих, это избежание третьей мировой войны", - пояснил он.

В среду Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который войдут в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS.