США призвали КНР открыть военный канал связи между странами

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Военный канал связи между США и КНР остается закрытым по решению Пекина, и Вашингтон призывает изменить это ввиду большого риска просчетов. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"На данный момент, к сожалению, военный канал связи закрыт для нас. <...> Конечно же, мы использовали дипломатические линии, чтобы передать свое беспокойство в связи с этим инцидентом (26 мая китайский истребитель пролетел прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем - прим. ТАСС), но это не то же самое, что контакты напрямую между военными ведомствами, особенно, когда напряжение так велико и риск просчетов так же велик", - сказал он, добавив, что Вашингтон хотел бы, чтобы военный канал связи с Пекином вновь начал работать.