31 мая, 18:03
Военная операция на Украине

Макрон назвал СВО "мощнейшим электрошоком" для пробуждения НАТО

Президент Франции в 2019 году заявлял, что военно-политический блок альянса находится в состоянии "смерти мозга" из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Решение России начать специальную военную операцию (СВО) на Украине стало сильнейшим электрошоком, который вновь оживил НАТО. Такое мнение выразил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон на международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

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"В декабре 2019 года я позволил себе жесткое высказывание в отношении НАТО, <...> назвав это состоянием смерти мозга, - сказал он, пояснив, что имел в виду наличие серьезных разногласий между членами альянса, в частности с Турцией. - Сегодня я мог бы сказать, что [президент РФ] Владимир Путин пробудил ее самым сильным электрошоком".

В 2019 году Макрон заявил, что военно-политический блок НАТО находится в состоянии "смерти мозга" из-за отсутствия координации между США и их европейскими союзниками. Французский лидер также неоднократно призывал к созданию полноценных вооруженных сил Евросоюза, которые бы обеспечивали безопасность Европы вместо Североатлантического альянса. 

Теги:
ФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
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