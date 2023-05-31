Белый дом заявил, что США не собираются разбираться, кто виноват в атаке БПЛА на Москву

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ Джона Кирби, такое расследование "было бы неуместно" для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются разбираться в том, на ком лежит ответственность за проведение атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Московскую область. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать атаку БПЛА на Москву. "Мы видели заявления Украины о том, что они отрицают свою причастность [к нападению] <...>. У нас нет никакой конкретной информации, указывающей на то, кто несет ответственность. И мы не собираемся расследовать [этот вопрос]. Это было бы неуместно для нас", - ответил Кирби.

Представителя Белого дома также попросили прокомментировать ситуацию вокруг контрнаступления Вооруженных сил Украины. "Я бы предоставил президенту [Украины Владимиру] Зеленскому говорить о том, когда украинские ВС будут готовы начать контрнаступление. За последние несколько недель было много боев, много боестолкновений", - сказал он.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке были задействованы восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получил незначительные повреждения.