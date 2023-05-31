Армия Молдавии получила от ЕС партию оборудования для подразделений саперов и медпомощи

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Брюссель таким способом хочет продемонстрировать поддержку Кишинева и обороноспособности республики

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Армия Молдавии получила в среду партию оборудования для подразделений саперов и службы медицинской помощи. В торжественной церемонии в Кишиневе приняли участие глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и министр обороны республики Анатолий Носатый.

"Это первая партия из общего объема помощи, которая включает оборудование для подразделений саперов и медицинской службы Национальной армии. До конца года мы ожидаем партию автомобилей медицинской помощи, а также роботы для разминирования", - сказал Носатый. По его словам, эта помощь была предоставлена республике в рамках Европейского фонда мира. Ранее на приобретение нелетального снаряжения для молдавской армии со стороны ЕС было выделено около €87 млн, уточнил он.

Боррель отметил, что таким способом Брюссель хочет продемонстрировать поддержку Молдавии и ее обороноспособности. "Это только начало. Наша помощь будет увеличиваться соразмерно угрозам, с которыми будет сталкиваться Молдавия", - заверил чиновник. Он также напомнил о планах ЕС предоставить Молдавии военный радар для наблюдения за воздушным пространством страны.

Глава внешнеполитической службы ЕС прибыл в Кишинев для участия в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет 1-2 июня в Кишиневе. Свое участие в мероприятии подтвердили главы государств и правительств 50 стран, сообщила президент Молдавии Майя Санду. Европейское политическое сообщество было создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку со стороны Брюсселя проевропейского правительства страны, которое было сформировано Партией действия и солидарности.