Белый дом заявил, что Киеву решать, должна ли Россия присутствовать на мирных переговорах

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что вопрос о том, должна ли Россия присутствовать на мирных переговорах по Украине, нужно решать украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, есть ли смысл проведения мирной конференции по ситуации на Украине в преддверии саммита НАТО в Литве 11-12 июля, если РФ не будет в ней участвовать, не приглашена на нее. "Необходимо работать с Украиной, поскольку президент [США Джо Байден] сказал: "Ничего об Украине без Украины", чтобы удостовериться, что у нас есть убедительное предложение, которое можно продвигать вперед. Но где, когда и даже может ли Россия быть приглашена за стол переговоров - это должно быть решением президента Зеленского. Это не то, что Соединенные Штаты собираются оспаривать. Он (Зеленский - прим. ТАСС) должен быть готов сесть и начать говорить [с представителями России]. И условия должны быть приемлемыми для него. А затем можно двигаться дальше, чтобы понять, может ли Россия быть частью этого процесса", - утверждал Кирби.